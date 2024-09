Vecchi reparti sorvegliati contro i vandali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Divieto di accesso alo ospedale, entra in servizio il piano sicurezza dell’Asst Brianza per proteggere il monoblocco dalle incursioni di balordi e. Cartelli di stop con avviso di proprietà privata sono comparsi lungo l’intero perimetro del polo sanitario dismesso dal 2010, in attesa che l’area sia venduta e riqualificata. La soluzione definitiva del problema è legata proprio alla cessione del comparto, in itinere da quando medici, infermieri etraslocarono alle porte di Oreno e non ancora concretizzata. Più di un costruttore ha espresso interesse, ma finora nessuno ha presentato un’offerta: il complesso vale 10 milioni, meno della metà di 14 anni fa. Così in attesa della svolta, l’Azienda tutela la proprietà, un’esigenza avanzata anche dal sindaco Francesco Cereda, dopo un paio di incendi. Bar.Cal.