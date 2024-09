Us Open | trionfo di Errani Vavassori

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 5 settembre 2024) 22.51 Sarae Andreavincono il torneo di doppio misto dello UsE' la prima volta che una coppia mista italiana si aggiudica un torneo dello Slam. I due azzurri hanno sconfitto in finale gli statunitensi Tyler Townsend e Donald Young 7-6 (7-0) 7-5 in 1h28'.si sono portati per tre volte in vantaggio di un break, due volte hanno subito la rimonta. Decisivo l'ultimo, proprio all'ultimo gioco sul 6-5 per gli azzurri.