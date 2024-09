Us Open Sinner batte Medvedev e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannikha battuto Daniile così si è conquistato le semifinali degli Usdi tennis, per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York, il 23enne azzurro n.1 al mondo ha battuto il 28enne russo n.5 con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4.sfiderà domani il 22enne britannico Jack Draper, 25esimo della classifica Atp.