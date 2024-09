US Open 2024 Sinner stratosferico con Medveved | batte il russo e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 5 settembre 2024) New York, 5 settembre– Jannikinagli US. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi nei quarti di finaleilDaniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-2, 1-6, 6-2, 6-4 in 2h40?., 23 anni, affronterà ora il britannico Jack Draper, numero 25 del tabellone, che sinora ha vinto tutti i match in 3 set e nei quarti ha avuto la meglio sull’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 10, per 6-3, 7-5, 6-2. Nell’altra, si affronteranno gli statunitensi Taylor Fritz, testa di serie numero 12, e Frances Tiafoe, numero 20 del tabellone. I numeri Con l’ennesima prova di forza, ‘macchiata’ solo dal passaggio a vuoto nel secondo set,conquista per la prima volta le semifinali degli US, raggiungendo il traguardo centrato quest’anno in tutti i tornei dello Slam.