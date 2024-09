Uomini e Donne Anticipazioni | Ida Platano Delusa Lascia Lo Studio!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Idatorna aper confermare la rottura con Mario Cusitore, mentre i nuovi tronisti e le prime tensioni inaccendono il dibattito. Si è tenuta la seconda registrazione della nuova stagione di “”, che andrà in onda da lunedì 16 su Canale 5. Dopo le riprese, l’influencer Gemma Palagi ha condiviso alcunesu Instagram, rivelando che Idaè tornata inper confermare la rottura con Mario Cusitore. Tuttavia, l’ex tronista non si è seduta tra i protagonisti del parterre, decidendo di non riaprire la porta all’amore per il momento. La decisione di Ida e i nuovi tronisti Durante questa nuova registrazione, il cast del trono classico ha accolto una nuova protagonista: Martina De Ioannon, nota per la sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island.