Una donna incinta e un bimbo di 5 anni sono morti a Nettuno per un incidente stradale

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - Una39ennee il nipotino di cinquein unieri sera a, vicino a Roma. Alle 21,30 due autovetture, una Fiat e una Mini, siscontrate in via Cervicone. I corpi delle vittimestati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. La sorella dellae mamma del bambino, anche lei, è stata ricoverata in gravi condizioni ed è stata poi sottoposta a parto cesareo.  Non è in pericolo di vita il conducente dell'altra auto, un 45enne. Sul postointervenuti anche i Carabinieri. Al vaglio la dinamica. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che quest'ultimo abbia percorso contromano via della Pineta. L'uomo è stato poi sottoposto ai test di alcol e droga.