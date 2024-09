Un turista ha un malore sulla Torre di Pisa | lo spettacolare intervento dei Vigili del Fuoco – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un soccorso, tanto per la modalità quanto per il luogo. Oggi, giovedì 5 settembre, unsi è sentito male mentre si trovava sul sesto anello delladi. La richiesta di soccorso è arrivata quando l’uomo, un 45enne originario dello Sri Lanka, si trovava a pochi gradini dalla vetta. Immediato l’deidel, che lo hanno raggiunto in quota, immobilizzatotavola spinale e riaccompagnato al piano terra. Per l’operazione di soccorso i pompieri hanno utilizzato l’autoscala e la barella toboga. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato colpito da un infarto ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello. L’tempestivo deidelè stato provvidenziale.