Ultime Notizie Roma del 05-09-2024 ore 19 | 10

(Di giovedì 5 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione è un nuovo appuntamento con l’informazione in studio a Giuliano un uomo di 58 anni è disperso dopo che la piena del Torrente Orco lo ha investito mentre era sul suo trattore nel Torinese per Italia soprattutto al nord oggi saranno 24 ore di maltempo e 850 litri di pioggia per metro quadrato in poche ore temporali infografiche impetuosi alluvioni lampo per una perturbazione Atlantica entrato il nostro paese della Francia e le prossime non le piogge torrenziali e nubifragi continua a colpire il nord-ovest il versante tirrenico centro-settentrionale con situazioni complesse dal punto di vista idraulico e idrogeologico i fenomeni intensi Si estenderanno anche verso il Nord Est dove risulteranno violenti prudenza Dunque delle signore su tutto il Nord sulle regioni tirreniche del centro in Campania quindi avranno le situazioni più forti in ...