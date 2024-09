Ucraina Stefanini | Rimpasto riflette logorio guerra non è lotta per il potere

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Armi italiane per colpire in Russia? A Kursk non è aggressione" Ci sono sicuramente "vari fattori", tra cui "elementi di tensione e nervosismo", a fare da sfondo al maxi-di governo voluto dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ma quest'operazione politica "soprattutto ilche avverrebbe in qualsiasi Paese dopo quasi due anni e mezzo