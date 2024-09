Tumori a scienziata Tor Vergata Simona Ranallo Erc Starting Grant 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) –, 37 anni, romana, attualmente ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell’università di Roma Tor, si aggiudica – unica nell’ateneo – un Erc, il finanziamento di 1,5 milioni di euro che l’Europa elargisce alle migliori linee di ricerca ogni anno, per il progetto Co-Trans-Net ‘Synthetic nucleic acid co-transcriptional networks as diagnostic and therapeutic tools’.I suoi studi per la ricerca sul cancro – riporta una nota – l’hanno portata a interessarsi delle interazioni molecolari che avvengono all’interno della cellula e nel corpo umano. “Ciò che maggiormente ha stimolato la mia curiosità – spiega– è sempre stato cercare di migliorare la diagnosi e il trattamento di diverse malattie, incluso il cancro, partendo dallo studio di come funziona la vita.