Tubo rotto | via Isonzo allagata e chiusa nella notte

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Viainvasa dall'acqua eintorno alle ore 22:30 di mercoledì 4 settembre 2024. Il forte allagamento non è stato causato dall'allerta meteo, ma dalla rottura di un. La via era interessata da alcuni lavori alla rete idrica ma non è accertato che ci sia un nesso. Allerta