Truffatori seriali arrestati dopo un inseguimento da film | erano il terrore degli anziani

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bloccati a Falconara Marittima, in provincia di Ancona,un rocambolescodue presuntiin trasferta, di 39 e 46 anni, entrambi di Napoli, a bordo di un Suv, entrambi con precedenti per raggiri aglicon la tecnica del falso incidente. In seguito è emerso che i