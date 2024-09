Tragico intervento dei Vigili del Fuoco a Montella | uomo trovato privo di sensi in ascensore

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) La squadra deideldel distaccamento diintorno alle ore 15'30 di oggi 5 settembre, è intervenuta in via Via Rinaldo D'Aquino, sempre a, per soccorrere unrimasto bloccato nella cabina ascendore del palazzo dove risiedeva. L'della squadra ha permesso