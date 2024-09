Traffico Roma del 05-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) LuceverdeBen ritrovati dalla redazioneintenso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra laFiumicino a Lanina stessa situazione in carreggiata interna Truck Service elementare Salaria e poi tra Nomentana e il bivio con la 24Teramo ancora code per incidente su via Flaminia è uscita dalla capitale tra via Cassia viale di Tor di Quinto incidente anche su via Salaria infila sempre in uscita dalla città dall’ aeroporto dell’Urbe a Colle Salario su via del Foro Italico tratto della tangenziale code pere lavori in tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche all’interno della galleria Giovanni XXIII da viale Foro Italico a via della Pineta Sacchetti resta chiusa per alberi sulla carreggiata viale della Moschea tra via dell’agonistica e via del Foro Italico all’ottavo ...