Traffico Roma del 05-09-2024 ore 16 | 30

(Di giovedì 5 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità su via Flaminia coda uscita dalla capitale per un incidente tra via Cassia e viale di Tor di Quinto momentaneamente chiusa per alberi sulla carreggiata viale della Moschea tra via dell’agonistica e via del Foro Italico via l’ottavo Municipio via Ardeatina resta chiusa tra via Aristide Sartorio via di Grotta Perfetta deviazione impossibili sulla stessa via di Grotta Perfetta non senza qualche ripercussione Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che sulla linea della metropolitana le stazioni di Furio Camillo Spagna da Ottaviano San Pietro sono chiuse per cui treni transitano senza fermare e resta sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria-nettuno tre stazioni di padiglione di Nettuno a causa dei danni provocati dal maltempo pertanto i treni subiscono limitazioni cancellazioni e ...