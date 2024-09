Torna Hernani si ferma Valeri | così Pecchia prepara la sfida all' Udinese

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) La sosta regala a Fabioil ritorno in campo di. Il brasiliano,tosi all'inizio di agosto per un infortunio al polpaccio occorsogli durante l'amichevole con l'Atalanta, dovrebbe essere pronto a rientrare in campo per la partita contro l', alla ripresa del campionato