Torna ‘Fratelli di Crozza’ prima gag nei panni del Ministro Sangiuliano | il video

(Di giovedì 5 settembre 2024)in tv Maurizio Crozza, protagonista del one man show Fratelli di Crozza, in onda con la nuova stagione da venerdì 27 settembre inserata sul NOVE e in streaming su discovery+. L’artista più camaleontico della tv è pronto, dunque, a regalare al pubblico satira a volontà nel programma che si è confermato tra i titoli più visti del venerdì sera. E in occasione della ripartenza, non poteva mancare il ritorno della straordinaria maschera di Gennaro, al centro in questi giorni della scena mediatica. Ildella Culturacosì sul caso Boccia dopo l’intervista rilasciata al Tg1:“Io mi sarei dimesso, ma quella bionda voleva umiliarmi. No, non la Boccia la Meloni! Quella è cattiva più cattiva dei comunisti. Ma che figura mi ha fatto fare al Tg1­­? E più che cattivaè quello che le ha detto De Luca, tutto attaccato”.