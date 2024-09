Torino quando rientra Schuurs?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – Un calciatore che manca sia ai fantallenatori che al nuovo allenatore del, Vanoli.Peer? Operatosi al ginocchio nell’ottobre del 2023, l’ex Ajax non ha più rivisto il campo per un solo minuto. E dopo la partenza di Buongiorno al Napoli, i tifosi e fantallenatori non vedono l’ora di riabbracciare l’olandese. In attesa di ulteriori segnali, il peggio sembra messo finalmente alle spalle.tornerà a svolgere lavoro agonistico dal mese di novembre e inizierà la propria scalata al ritorno in campo. Una strada ancora tortuosa, che lo staff medico delnon ha alcuna intenzione di forzare. Serve prima un via libera totale sulle condizioni del ginocchio, così da evitare qualsiasi pericolo di ricaduta.