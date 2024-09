The Lemon Twigs | unico appuntamento a dicembre 2024

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Theannunciano unitaliano mercoledì 112025 all’Estragon di Bologna. L’amato duo di fratelli di NYC ha pubblicato il nuovo disco A Dream Is All We Know il 3 maggio. Dopo l’emozionante Everything Harmony del 2023 – che The Guardian ha definito “totalmente perfetto” e Anthony Fantano di The Needle Drop ha rivelato la sua canzone più ascoltata dell’anno – A Dream Is All We Know vede i fratelli Michael e Brian D’addario (24 e 26 anni) esplorare arrangiamenti in levare e scintillanti che vivono in uno spazio immaginario che chiamano Mersey Beach: il ponte sonoro tra Liverpool e Laurel Canyon.