Terni canta d’autore i sedici artisti scelgono le cover ed i brani inediti | ecco le canzoni selezionate

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un contest ormai consolidato dedicato addel territorio (e non solo). Sabato 7 settembre (a partire dalle 21) in via Roma appuntamento con il, serata inserita nel programma del Tributo. Saliranno sul palcogiovaniutori con l’ambizione di mettere