Tenta il colpo in casa | così sceglieva le zone da derubare

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Mercoledì, 28 agosto, a Bolzano, un uomo è stato arrestato mentre stava per rubare all’interno di un’abitazione privata nel quartiere Don Bosco. Al momento dei fatti, aveva con sé tutto il materiale necessario per scassinare una porta ma, fortunatamente, il furto non è avvenuto perché i