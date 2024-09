Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 9 al 13 settembre 2024 | Werner sorprende Erik e lo punisce

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cosa accadrà anella settimana dal 9 al 13? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 19ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, che verrà sorpreso damentre è in procinto di fare una partita a golf con Ulrike. Vogt verrà punito e costretto a lavorare come cameriere ai piani., trame puntate dal 9 al 13Non ci sarà un momento di tranquillità per, che nelle prossime puntateverrà sorpreso damentre si starà recando a fare una partita a golf con Ulrike. L’albergatore non si mostrerà per niente clemente con Vogt, e lo punirà costringendolo a lavorare come cameriere ai piani. Più tardi Ulrike scoprirà chesarà stato punito per colpa sua, e commossa lo bacerà.