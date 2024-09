Tajani a Palazzo Chigi vertice d’urgenza con Meloni Speculazioni sul futuro di Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 5 settembre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, ha convocato ail vicepremier Antonioper una riunione non prevista alla quale potrebbe partecipare, forse da remoto, anche l’altro vicepremier Matteo Salvini. La chiamata improvvisa e inattesa, alle 20 di sera, fa ritenere possibile che l’oggetto dell’incontro urgente sia una valutazione sulla posizione del ministro della Cultura Gennaro, il quale, tuttavia, fino alle 15, si dimostrava relativamente tranquillo con chi ha avuto modo di parlarci. Lo stillicidio mediatico, l’intervista al Tg1, le lacrime, e le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia (le ultime rilasciate poco fa in una video intervista alla Stampa) potrebbero aver provocato un’accelerazione e anche qualche ripensamento da parte della presidente del Consiglio che ha sulla scrivania le dimissioni (per adesso respinte) del ministro.