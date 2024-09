Supplenze docenti 2024 | le nomine al 31 agosto e 30 giugno le sanzioni per chi rinuncia gli interpelli LO SPECIALE

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 5 settembre 2024)anno scolastico/25: gli Uffici Scolastici sono al lavoro per la copertura delle cattedre. Alcuni hanno avviato un primo turno dientro il 31, altri attendono questa settimana per avere un quadro più completo delle disponibilità evitando così il fenomeno dei "tari" a propria insaputa. Ecco come funziona l'algoritmo e come saranno attribuiti gli incarichi. L'articolo: leal 31e 30, leper chi, gliLO