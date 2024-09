Super Sinner elimina Medvedev e vola alla sua prima semifinale agli Us Open Il colpo che infiamma la platea video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannikvince la sfida contro Daniile raggiunge ladegli Usper lavolta in carriera. L’azzurro, numero uno del tennis mondiale, passa in quattro set – 6/2, 1/6, 6/1, 6/4 – e si aggiudica il confronto numero 13 con il tennista russo suo ‘maestro-rivale’, quinto nel ranking Atp. Una rasoiata di dritto regala il successo al tennista italiano cheil pubblico sulle tribune dell’Arthur Ashe, il campo centrale di Flushing Meadows a New York. Il 23enne di Sesto Pusteria troverà inil britannico Jack Draper (22 anni, numero 25 della classifica Atp) che ha battuto Alex De Minaur. Nell’intervista immediatamente dopo la partita Jannikracconta il match. “Ci conosciamo benissimo con Daniil, abbiamo giocato in Australia e a Londra. Sapevo che sarebbe stata una partita fisica. Nei primi set i break sono arrivati subito.