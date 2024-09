Stasera su Rai 3 il film con la brava attrice belga naturalizzata francese Virginie Efira Delicato e intenso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 5 settembre 2024) In concorso nel 2022 alla Mostra del Cinema di Venezia, questa sera alle 21.25 in prima tv su Rai 3 va in onda I figli degli altri. Il, diretto dallaRebecca Zlotowski, racconta la storia, in parte autobiografica, di una donna in cerca della maternità dopo i 40 anni. Protagonista la bravissima, in un ruolo toccante e ricco di sfumature.