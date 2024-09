Stampanti industriali a getto d’inchiostro | cosa sono e quali vantaggi offrono

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Qualsiasi tipo di prodotto, per poter essere messo in commercio secondo la legge attualmente in vigore, deve essere munito di un’etichetta sulla quale devono essere riportate tutta una serie di informazioni. Lo scopo è quello di rendere edotti i consumatori di determinati dati che riguardano ciò che potrebbe acquistare. Per poter adempiere a tale obbligo