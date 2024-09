Spazio 4 palesemente trascurato Il Comune diffidi il gestore

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di giovedì 5 settembre 2024) A seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini, il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella si è recato nei pressi di4.0 in via Manzoni per constatarne le condizioni: «Come già successo nel 2023, l’area di4.0 si presenta in condizioni di palese trascuratezza e