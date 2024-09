Spari vicino al museo del nazismo e al Consolato israeliano a Monaco | “Neutralizzato uomo armato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2024)ale aldel, in Germania. Nella mattinata di giovedì 5 settembre sono intervenute sul posto numerose forze di polizia. Non ci sarebbero feriti nell'attacco, pare invece che unarmato sia stato "neutralizzato". La sparatoria è stata ripresa in un video pubblicato sui social, nelle immagini si sentono decine di