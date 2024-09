Spari vicino al consolato israeliano a Monaco di Baviera ucciso un uomo armato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Questa mattina una persona è morta durante una sparatoriaal Centro di Documentazione Nazista, situato nel cuore didi, nella zona di Karolinenplatz. Secondo quanto riportato dalla Süddeutsche Zeitung, citando fonti della polizia, la vittima e’ unche ha attaccato il centro ed è statodagli agenti. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'aggressione. L'area, che ospita anche ilGenerale, è stata transennata. L’come scrive Bild è stato identificato in Emra I., nato in Austria nel 2006. Secondo quanto scrivono «Spiegel» e «Standard» il terrorista era noto alle autorità come islamista. L'auto con cui si è recato sulla scena del crimine aveva la targa di Salisburgo ed eracon una carabina Mauser con baionetta.