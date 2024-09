Sorpreso a rubare all’ecocentro | arrestato

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nel corso della serata di martedì, su segnalazione di un cittadino, una pattuglia del Consorzio di Polizia locale Nordest Vicentino in e' intervenuta in via Summano, a Zanè dove era stata segnalata la presenza di persone all'interno dell'ecocentro comunale.Arrivati sul posto, gli agenti hanno