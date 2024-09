Si schianta con il furgone | muore un uomo di 58 anni

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Purtroppo non ce l'ha fatta. Vani i tentativi dei medici dell'ospedale San Gerardo di salvarlo. È morto nel nosocomio cittadino il 58enne alla guida di unche nel pomeriggio di giovedì 5 settembre è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Monza. Lo schianto in viale