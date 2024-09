Sette festival per settembre

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il fatto non è ancora entrato a far parte dei calendari nazionali, ma è certo che, per la maggior parte degli italiani, con l’inizio dimbre l’estate si può dichiarare conclusa. Non c’è vacanza extra che tenga, o prenotazione last minute che valga la pena: la voglia di tuffi nelle onde e di cocco sulla battigia è stata archiviata e rimandata a giugno, massimo maggio 2025 e tanti saluti. Tuttavia le belle giornate persistono, sul posto di lavoro non tutte le attività sono ripartite, nulla è ancora troppo urgente e resta nell’aria se non il desiderio di mettersi in costume, di sicuro quello di approfittare di qualche scampolo di spensieratezza, regalandosi una giornata fuori porta, magari non troppo lontano da casa.