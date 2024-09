Serie B | omologato il risultato di Cittadella-Pisa 1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Giudice Sportivo dellaB ha dichiarato regolare la garatenutasi il 27 agosto 2024. Il match, valido per la terza giornata di campionato, era finito 1-1. Ilaveva presentato ricorso per la posizione irregolare di Desogus, non indicato nella distinta consegnata prima dell’inizio della partita e poi entrato in campo al 71?.B:ildi1-1 SportFace.