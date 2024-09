Secondigliano da promessa della nazionale alla droga | arrestato ex calciatore 21enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sorpreso a spacciare in via Sant’Andrea Avellino a. In manette unadel calcio: si tratta di Luigi Di Pierno, ex giocatoreCasertana eUnder 15., exCasertana sorpreso con la: arrestatadel calcio Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariatolo hanno L'articolo, daexTeleclubitalia.