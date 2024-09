Sechi il romanzo rosa e la buoncostume tra riso e pianto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Se Clinton è rimasto presidente degli Stati Uniti, Sangiuliano può continuare a fare il ministro della Cultura. Un amico ieri sera liquidava così il pasticciaccio, ma Gennaro non è Bill e il palazzo del Collegio Romano non è la Casa Bianca, i fatti e misfatti sono lontani nello spazio e nel tempo, non siamo in America ma in Italia. Il filo comune c'è, robusto, le regole dell'attrazione, politica e piacere, una questione antica che ha mille declinazioni, variazioni, scambi di ruolo tra pari e dispari, la vicenda umana largamente scandagliata dalla letteratura e dal cinema. Laprogressista è scatenata, ma è dai tempi della relazione tra Palmiro Togliatti e Nilde Iotti che il letto e il potere sono una consuetudine anche a sinistra, l'eros è bipartisan. Il leader comunista era sposato con una compagna, Rita Montagnana, e il Pci era pieno di bacchettoni, correva l'anno 1947.