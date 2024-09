Scontro tra due auto una prende fuoco | coinvolti tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Empoli, 5 settembre 2024 – Brutto incidente stradale a Empoli. E’ successo intorno alle ore 22:45 in via Livornese. Duesi sono scontrate in modo violento. Una delle due, dopo lo schianto, ha preso. Nell’incidente sono rimastitre, due dei quali hanno 19 e 22 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili delche hanno spento l’incendio dell’e hanno poi messo in sicurezza l’altro veicolo coinvolto. All’arrivo dei vigili deli tre giovani era già usciti dall’. Sono arrivati anche i soccorritori del 118 e la polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.