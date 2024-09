Sciopero mezzi dal 7 al 9 settembre | aerei treni metro e bus bloccati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dal 7 al 9si preannunciano giorni complicati per chi viaggia, con una serie di scioperi che interesserannopubblici e voli. Sabato 7, i dipendenti di Ita Airways, rappresentati dalle sigle sindacali Fit Cisl e Ugl Trasporto, incroceranno le braccia dalle 13 alle 17. Loè stato confermato dopo una riunione del dipartimento nazionale Trasporto Aereo della Fit-Cisl, che ha discusso l’attuale situazione della compagnia aerea, in seguito all’acquisizione del 41% delle azioni da parte di Lufthansa, approvata dall’Unione Europea. Domenica 8, loriguarderà invece il settore ferroviario. Alcune sigle sindacali autonome hanno indetto uno stop nazionale dei, che avrà inizio alle 3 del mattino e potrebbe creare disagi per i viaggiatori durante tutta la giornata.