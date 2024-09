Schillaci sul Ssn | Più fondi per assumere personale e pagare meglio

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il ministro della Salute ha le idee chiare riguardo il lavoro che vuole fare per migliorare il Ssn: aumentare il, pagarlo, e cercare di spronare i giovani a specializzarsi anche in quei reparti che al momento sono in burnout come quello emergenza-urgenza L'articolosul Ssn: “Piùper” proviene da Il Difforme.