Scherma Bebe Vio e la storica amicizia con Jovanotti | Lorenzino c’è sempre stato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per la terza Paralimpiade consecutivaVio sale sul podio. Dopo gli ori vinti a Rio 2016 e Tokyo 2020, questa volta la campionessa veneta non riesce in un memorabile tris, ma centra comunque uno straordinario bronzo, che magari non è del metallo sperato, ma è purla quinta ai Giochi per la fiorettista azzurra. Queste le prime parole della veneta dopo la medaglia: “Certo, un bronzo non è l’oro che tutti si aspettavano, ma sono comunque felicissima. Non è tutto regalato e questo podio per me è bellissimo. Sarebbe andata molto peggio se non avessi avuto accanto tutte le persone che mi aiutano e sostengono. Grazie a tutti, lo staff e la mia famiglia, senza di loro non ce l’avrei fatta. Abbiamo fatto un lavoro immenso. Èfigo, meraviglioso tirare in questo stadio.