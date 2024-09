Sara Errani | Mi insultano anche perché batto da sotto ora però mi scivola tutto addosso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)intervistata da Repubblica. Stasera gioca la finale doppio mista agli Us Opne in coppia con Vavassori. Quest’estate ha vinto l’oro olimpico in doppio con Jasmine Paolini. È statanumero 5 del mondo in singolare, finalista al Roland Garros. Ovviamente numero uno mondiale in doppio: specialità in cui ha vinto i quattro Slam e le Olimpiadi. Ha vintotre Federation Cup, la Coppa Davis delle donne. Si aspettava un finale di carriera così spettacolare?«Così no, non me l’aspettavo, è pazzesco.sentivo che potevo dare ancora qualcosa al tennis, e che il tennis mi poteva dare qualcosa, per questo ho continuato a giocare, a prescindere dai risultati: per la passione e il divertimento quando scendo in campo. Sennò non sarei andata a giocare i torneini da 25 mila oi 50 mila dollari di montepremi».