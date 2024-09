Sant’Agata dei Goti | provoca violenza sessuale alla nipote avviata misura cautelare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laè scaturita ddenuncia del padre della vittima e dai messaggi della giovane, inviati in cerca di aiuto Nella serata di ieri, all’esito di un’attività investigativa coordinata dProcura della Repubblica di Benevento, la Stazione CC dideha dato esecuzione all’ordinanza applicativa delladegli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di 42 anni, residente ade, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordinecommissione del delitto diin danno della, minore di anni quindici.