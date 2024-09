Sanità | Ascani Pd ‘basta tagli e chiacchiere in manovra le risorse necessarie’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Agli italiani non serve un governo che, come amano vantarsi dalle parti del partito di maggioranza, faccia 'la Storia'. I cittadini sarebbero decisamente più soddisfatti se, invece di dedicarsi ai pavoneggiamenti e a difese spudorate di ministri indifendibili, la destra si occupasse dei loro problemi quotidiani. A cominciare dallapubblica". Così Anna, deputata dem e Vicepresidente della Camera."Da mesi sentiamo ribadire l'ovvio: che mancano le, i medici, che bisognaare le liste d'attesa, che i pronto soccorso sono in affanno. Sono realtà di fatto sotto gli occhi di tutti. Certificate da dati e analisi degli esperti, non ultimi quelli di Gimbe dei giorni scorsi secondo cui siamo l?ultimo tra i Paesi del G7 per spesa sanitaria pubblica pro-capite.