Sangiuliano torna al lavoro e firma il decreto che rivoluziona il MiC

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gennaroaluncruciale per l'organizzazione del ministero della Cultura. Dopo la bufera legata alla consulenza, saltata, di Maria Rosaria Boccia con il dicastero, e i chiarimenti nell'intervista al Tg1 andata in onda mercoledì 4 settembre,Â, hato ilministeriale "di articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del MiC, in attuazione del nuovo Regolamento di Organizzazione del dicastero", si legge in una nota. Il provvedimento sarĂ pubblicato ad avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.Â