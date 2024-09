Sangiuliano parla al Tg1 e la sinistra inveisce contro la Rai L’ironia velenosa di Gad Lerner contro Chiocci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il ministro Gennarosi difende al Tg1, dà la sua versione dei fatti sul caso di Maria Rosaria Boccia e lava in escandescenze. In tanti, a falange, si scaglianol’intervista concessa al direttore Gianmarco. Il colloquio– con spunti anche dolorosi- ha rappresentato una spiegazione dei fatti sui quali lasta chiedendo da giorni le dimissioni del ministro della Cultura. Ma il Pd insorge anche quando si è in presenza di un momento- verità che il servizio pubblico è tenuto a dare. Così come gli utenti hanno il diritto di essere informati dal diretto interessato su una vicenda che ha oscurato persino due guierre in corso. Invece di sccatena il “dies irae”.