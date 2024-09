Sangiuliano-Boccia il sindaco di Pompei | L’influencer non ha partecipato a incontri riservati sul G7 L’ipotesi cancellazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Napoli, 5 settembre 2024 – Anche ildi, Carmine Lo Sapio, è intervenuto sulla vicenda, e lo fa esprimendo la speranza che questa non abbia risvolti negativi sul G7 della Cultura in programma in Campania dal 19 al 21 settembre. Gli Scavi dovrebbero giocare un ruolo importante nell’evento, con diverse attività previste nella giornata del 20. “Perché la tappa didovrebbe saltare?”, si era chiesto ieri il primo cittadino, in risposta alle voci che vedono possibile questa eventualità. Anche perché – Lo Sapio ne è certo – Maria Rosarianon avrebbe maiad alcuna riunione strategica a riguardo: “Non a quelle con il prefetto non ci vengono nemmeno i miei collaboratori. Là non l’ho mai vista, non c’è stata, lo giuro sul mio onore di uomo”.