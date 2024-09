Samsung mette in mostra all’Ifa la potenza dell’Ia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) –Electronics oggi è tornata sul palco di Ifa per celebrare i 100 anni di innovazioni della manifestazione e proseguire il racconto della sua visione “Ai for All”, ovvero “Ai per Tutti”. La presentazione ha evidenziato lo straordinario impegno dinel democratizzare l’AI, consentendo a un maggior numero di persone di trarre L'articoloinlaproviene da Webmagazine24.