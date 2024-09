Samsung lancia in Europa Bespoke Ai Laundry Combo la nuova soluzione All-in-One

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos) -Electronics Co., Ltd. ha annunciato oggi a Ifa 2024 il lancio indiAi, la lavasciuga intelligente dotata di tecnologia a pompa di calore Digital Inverter e di display touch a colori da 7? per offrire un'esperienza di lavaggio comoda, innovativa ed efficiente. "Siamo entusiasti direAIin, dove sono sempre più richiesti elettrodomestici ancora più smart ed efficienti. Integrando l'Ai e la tecnologia a pompa di calore, vogliamo fornire ai nostri clienti un'esperienza di lavaggio più comoda ed efficiente dal punto di vista energetico" ha dichiarato Moohyung Lee, Evp and Head of the Customer Experience Team for the Digital Appliances Business pressoElectronics.