Samsung all' Ifa presenta nuova gamma di elettrodomestici ad alta efficienza energetica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos) - Nella cornice dell'edizione 2024 di Ifa,Electronics Co., Ltd. hato unaline-up diche porta con sé la possibilità di un risparmio energetico significativo. Lainclude una lavatrice Bespoke Ai con un'A-50%, la lavasciuga Bespoke Ai Laundry Combo™ in classe A e la lavastoviglie Serie 7 Jet Clean in classe A-10%. "da tempo è impegnata nel portare la propriadi prodotti adsui mercati europei e Ifa è l'occasione ideale perre questo tipo di soluzioni", ha dichiarato Moohyung Lee, Evp e Head of the Customer Experience Team for Digital Appliances Business diElectronics. “Ci aspettiamo che i nuovi modelli rappresentino la scelta giusta per le persone che cercano una maggiorea casa”.