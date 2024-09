Sala l' allerta meteo in Lombardia | le zone che saranno piu colpite da temporali e nubifragi

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuovadella protezione civile ine non ci sono belle notizie. Il nuovo bollettino emesso oggi 5 settembre alle 14.02 parla di un peggioramento rispetto alle criticità già evidenziate ieri. Come riferiscono i vigili del fuoco al lavoro per fronteggiare le emergenze, la